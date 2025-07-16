محافظ الجيزة يُطلق التشغيل التجريبي لـ 3 محطات صرف صحي بالصف ضمن مشروعات حياة كريمة

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إطلاق إشارة التشغيل التجريبي لعدد 3 محطات صرف صحي بمركز ومدينة الصف، وذلك في إطار المشروعات التنموية المُنفَّذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأطلق المحافظ إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي الرئيسية بقرية عرب الحصار، خلال جولته الميدانية اليوم الأربعاء بمركز الصف، إيذانًا ببدء تشغيلها.

وأكد المحافظ أهمية المشروع الذي يُعد من بين المشروعات الحيوية المُقامة ضمن المبادرة، بطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف م³ يوميًا، بما يُعزّز من خدمات الصرف الصحي المُقدَّمة للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المحطة، المُقامة على مساحة 1750 م²، بالإضافة إلى مباني المصافي الميكانيكية واليدوية، والمحولات، والمولدات، والمباني الإدارية، ومبنى التشغيل.

ويشمل المشروع أيضًا شبكات انحدار بطول يقارب 40 كيلومترًا، وخط طرد بقطر 900 مم، إلى جانب التجهيزات الكهروميكانيكية التي رُوعي فيها توفير قدرة تشغيلية تلبي التوسعات المستقبلية، لتخدم مناطق الأقواز، والفهميين، والحّي بالصف.

كما شهد المحافظ بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الأقواز، بطاقة تصميمية تبلغ 15 ألف م³ يوميًا، لخدمة أهالي قرى تل حماد والأقواز.

كذلك، أطلق المحافظ التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي الفهميين، بطاقة مماثلة تبلغ 15 ألف م³ يوميًا، لتخدم قرية الفهميين.

وخلال جولته، تفقد المحافظ محطة مياه الشرب الجديدة بالمشتل، التي تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها، حيث تابع أعمال التسليم، ووجّه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتنظيم التشغيل وبرامج الصيانة، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي في أقرب وقت ممكن.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن محطة مياه المشتل تُعد إضافة قوية لقدرات منظومة مياه الشرب بالصف، إذ سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية بحوالي 34 ألف م³ يوميًا، مما يُسهم في تحسين إمدادات المياه لمواطني قرى مركز الصف، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية في توفير حياة كريمة تشمل جميع الخدمات الأساسية.

وأضاف المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية، مشيرًا إلى أن ما تشهده قرى الصف من تطوير في قطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب، يُجسد اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أكد المحافظ على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتشغيل، لضمان كفاءة واستدامة الخدمة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ والأستاذ وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ والمهندس محمد عبد العظيم بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى و أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وفرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة الصف.