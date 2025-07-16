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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يكلف بسرعة التشغيل التجريبي لموقف السرفيس الحضاري بالصف

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تفقد موقف السرفيس الحضاري بمدينة الصف وذلك خلال جولته لمتابعة عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

وخلال الجولة أشار المحافظ إلى أن الموقف المقام على مساحة 6000 م²، يأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين حركة نقل الركاب والقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة .

وأوضح المحافظ أن الموقف من المقرر أن يشمل جميع الخطوط الداخلية والخارجية، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 250 سيارة سرفيس ستخدم حركة التنقل من وإلى مدينة الصف في الاتجاهات الخارجية (حلوان – المنيب)، بالإضافة إلى خطوط القرى شمالًا وجنوبًا داخليًا.

وشدد المحافظ على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بسرعة الانتهاء من إعدادات التشغيل والصيانة الخاصة بالموقف، وتنفيذ أعمال التوزيع والتسكين لبدء التشغيل التجريبي في أقرب وقت.

وأكد المحافظ أن إقامة الموقف الحضاري يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم منظومة النقل الجماعي بمركز ومدينة الصف مشددًا على أهمية توفير بيئة آمنة ومنظمة للسائقين والركاب، مع تهيئة البنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية المحافظة للارتقاء بالخدمات الأساسية وتحقيق السيولة المرورية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة اليومية للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي و فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة الصف .

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