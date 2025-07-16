نائب محافظ الجيزة لـ صدى البلد: لوجو جديد للمحافظة يتناسب مع المتحف المصري الكبير

كشفت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، عن مشروع طموح لتوحيد الهوية البصرية لمحافظة الجيزة للتعبير عن الهوية الثقافية والتعريف بالمحافظة ومقوماتها السياحية والصناعية والثقافية، بالإضافة إلى التركيبة السكانية الفريدة والمتنوعة التي تتميز بها الجيزة، وذلك حتى يشعر من يدخل محافظة الجيزة بأنه في الجيزة.

وأضافت نائب محافظ الجيزة خلال حوارها مع صدى البلد، أن أجهزة المحافظة تعمل مع جامعة القاهرة لإصدار دليل إرشادي أو كتيب صغير لتطبيقه على كل شيء في مدينة الجيزة، بداية من الإعلانات وعواميد الإنارة مروراً محطات الانتظار وغيرها.

وأكدت نائب محافظ الجيزة، أن هذا التطوير سيشمل حتى الشعار الخاص بالمحافظة، من خلال تغيير اللوجو الحالي لشعار جديد، كما يجرى دراسة إمكانية إضافة المتحف المصري الكبير إلى الشعار، حتى يصبح لكل شيء داخل محافظة الجيزة شكل جديد يتناسب مع الفترة القادمة ومع افتتاح المتحف الكبير.