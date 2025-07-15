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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشروع ثقافي تنموي جديد.. وضع حجر أساس إنشاء مكتبة مصر العامة بالعمرانية لتعزيز المعرفة والارتقاء بمهارات الشباب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

مجهودات كبيرة تقوم بها محافظة الجيزة، لتنمية معارف المواطنين والاستفادة من المواد الثقافية، لجميع الأعمار والطبقات الاجتماعية من أجل توفير أنشطة ثقافية وترفيهية.

وفي سبيل ذلك قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بوضع حجر الأساس لإنشاء مكتبة مصر العامة بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية .

وأكد محافظ الجيزة، على الأهمية الكبيرة التي يمثلها إنشاء مكتبة مصر العامة، باعتبارها منبرًا ثقافيًا مهمًا يُشجع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية على تنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة عبر إتاحة مصادر معرفية متنوعة تشمل الكتب، المجلات، والمواد السمعية والبصرية مثل الفيديو وغيرها، بالإضافة إلى توفير أنشطة ثقافية وترفيهية والعمل على تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت لمختلف فئات المجتمع وذلك في إطار تحقيق رؤية الدولة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة .

وأضاف محافظ الجيزة، أن المشروع يأتي ثمرة تعاون مشترك بين وزارة التخطيط ومحافظة الجيزة وصندوق مكتبات مصر العامة ويجسد اهتمام الدولة برفع الوعي الثقافي والمعرفي لدى المواطنين، وتمكينهم من الاطلاع على مصادر متنوعة للعلم والثقافة في نطاق سكنهم.

وأشار محافظ الجيزة،إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالتوسع في إقامة المنشآت الثقافية والتعليمية، والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية البشرية مؤكدًا أن المكتبة لن تكون مجرد مبنى لتداول الكتب، بل مركزًا متكاملًا لتنمية الوعي، وتعزيز الإبداع، وتحفيز التفكير النقدي لدى النشء والشباب، بما يسهم في بناء جيل قادر على المساهمة بفعالية في نهضة الوطن.

وقد استمع النجار، إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان والشركة المنفذة للمشروع، حيث أوضح أن المساحة الإجمالية المخصصة لإنشاء مكتبة مصر العامة تبلغ ٤٢٠ م٢ ويتكوَّن المبنى من بدروم، وجراجات، ودور أرضي، ويضم قاعات للمناسبات، وسينما، وأنشطة ثقافية وتعليمية وترفيهية لخدمة أهالي المنطقة، بالإضافة إلى مساحة "لاند سكيب"، كما تم الانتهاء من التصميمات والرسومات الهندسية للمشروع بالتنسيق مع صندوق مكتبات مصر العامة.

رافق المحافظ خلال الفعاليات: هند عبد الحليم نائب المحافظ و السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة والمهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب والدكتورة رانيا شرعان مدير مكتب مصر العامة بالدقي ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية والمهندسة عفاف عبد الحارث مديرة مديرية الإسكان بالجيزة .

محافظة الجيزة المواد الثقافية توفير أنشطة ثقافية وترفيهية أنشطة ثقافية وترفيهية

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