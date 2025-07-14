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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للتيسير على الطلاب.. وكيل وزارة التعليم بالجيزة يكشف أهم ملامح نظام البكالوريا الجديد |شاهد

وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مع محرر صدى البلد
وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مع محرر صدى البلد
أحمد زهران

يتساءل العديد من المواطنين عن نظام البكالوريا الجديد للثانوية العامة بعد إقراره رسمياً لتطبيقه خلال العام الدراسي القادم 2025 / 2026، صدى البلد ألتقى سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لمعرفة كافة تفاصيل نظام البكالوريا الجديد، وشرح مميزات هذا النظام بصورة سلسلة ومبسطة خاصة أنه نظام إختياري مع النظام القديم.

في بداية حديثه لـ صدى البلد، أكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن الهدف من نظام البكالوريا الجديد للثانويةى العامة، هو التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وكذلك التخفيف من الضغوط النفسية التي كانت تسببها أنظمة التعليم السابقة، خصوصاً نظام الثانوية العامة التقليدي القائم على "فرصة واحدة".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن نظام البكالوريا يتكون من مرحلتين:

المرحلة الأولى: تبدأ من الصف الأول الثانوي، وهي مرحلة تمهيدية يدرس فيها الطالب جميع المواد، وعددها ٧ مواد وهم التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصرى - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

المرحلة الثانية: تبدأ من الصف الثاني الثانوي وتستمر حتى الصف الثالث الثانوي، ويبدأ فيها التخصص، حيث يبدأ التخصص فى الصف الثانى الثانوي عبر 4 مسارات رئيسية، هى "طب وعلوم الحياة، "الهندسة والحاسبات، "الأعمال والتجارة"، الآداب والفنون.

وأضاف عطية، أن نظام البكالوريا يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب وهم: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصرى، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار.

حيث يختار الطالب مادة واحدة كالتالى:

الصف الثاني الثانوي كالتالي:

مسار الطب وعلوم الحياة: رياضيات – فيزياء

مسار الهندسة وعلوم الحاسب: رياضيات و فيزياء (مستوى متقدم)

مسار قطاع الأعمال: رياضيات – اقتصاد (مستوى متقدم)

مسار الآداب والفنون: إحصاء – جغرافيا (مستوى متقدم)

الصف الثالث الثانوي كالتالي:

مسار الطب وعلوم الحياة: كيمياء – أحياء (مستوى متقدم)

مسار الهندسة وعلوم الحاسب: رياضيات – فيزياء (مستوى متقدم)

مسار قطاع الأعمال: رياضيات – اقتصاد (مستوى متقدم)

مسار الآداب والفنون: إحصاء – جغرافيا (مستوى متقدم)

- يحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول.

ـ يمنح نظام البكالوريا المصرية فرصة الطالب مستقبله باختياره، وليس نتيجة امتحان واحد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن أبرز مميزات نظام البكالوريا يتلخص فيما يلي:

1- تخفيف الضغط النفسي والعناء عن الأسرة، حيث لا يعتمد النظام الجديد على فرصة واحدة فقط لتحديد مصير الطالب.
2- إتاحة فرص متعددة للتحسين؛ إذ يمكن للطالب إعادة الامتحان أكثر من مرة لتحسين مجموعه، حتى وإن كان ناجحًا لكنه غير راض عن نتيجته.
3- مراعاة الظروف الطارئة مثل وقوع حوادث أو حالات وفاة، مما يعطي الطالب فرصة أخرى دون أن يُظلم.
4- حرية اختيار المسار التعليمي الذي يناسب ميوله وقدراته.

وأوضح عطية، أنه يُسمح للطالب بتغيير المسار إذا شعر بعدم التوفيق، كما يمكنه دراسة مادتين من مسار آخر، وكذلك فالتنسيق في هذا النظام لا يختلف عن تنسيق الثانوية العامة التقليدية، ويتم حسب احتياجات الكليات والمجموع.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن نظام البكالوريا اختياري، حيث يتم عرض النظامين (التقليدي والبكالوريا) على الطالب، ويُترك له حرية الاختيار. وقد تم إقرار هذا النظام من مجلس النواب، فأصبح قانوناً رسمياً.

وأشار عطية، أن الدولة تسعى لأن يكون هذا النظام معترفاً به دولياً، أي أن شهادة الطالب تعادل شهادات الأنظمة الدولية مثل الـIG، والأمريكان، والـIB، وغيرها، ولكن بشكل مجاني، مما يُخفف من الأعباء المالية التي كانت تتحملها الأسر من أجل إلحاق أبنائهم بتلك المدارس الدولية.

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة،حديثه بالتأكيد على أن الدولة تسعى بكل جهد لتخفيف الضغط النفسي والعبء المادي عن أولياء الأمور، وإعطاء الطالب مساحة أكبر لتحديد أهدافه، والتخطيط لمستقبله بحرية واختيار.

نظام البكالوريا الجديد نظام البكالوريا وزارة التربية والتعليم

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