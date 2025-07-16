تنبيه هام من محافظ الجيزة لأصحاب المنشآت والمصانع بطريق الأتوستراد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير طريق الاتوستراد بعرب أبو ساعد في المسافة الممتدة من طريق 15 مايو وحتى طريق 21 بمركز الصف، وذلك خلال جولته لمتابعة المشروعات الجارية بمركزي الصف وأطفيح.

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وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير والرصف تأتي في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بخدمات الطرق والنقل والمواصلات بمدن جنوب الجيزة، مشيرًا إلى أن الطريق الجاري تطويره يمتد لمسافة 3 كم وبمتوسط عرض 30 مترًا، مما يسهم في تقليل زمن الانتقال للمواطنين وسيارات النقل من المناطق الصناعية الداخلية وحتى طرق الكورنيش.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من القطاعات المتبقية، مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية، والتنسيق مع مركز ومدينة الصف لرفع المخلفات الناتجة عن الأعمال أولاً بأول، إلى جانب إلزام أصحاب المنشآت والمصانع برفع المخلفات الخاصة بهم، مع تشكيل لجنة تضم مختلف الجهات المعنية لمتابعة الأعمال وتلافي أية ملاحظات.

كما وجّه المحافظ مسؤولي الشركات المنفذة بمراعاة حركة النقل على الطريق لا سيما الدورنات ونقاط المداخل والمخارج والشوارع الجانبية، وتوفير الإضاءة المناسبة لتسهيل حركة المركبات في ساعات الليل.

وفي ذات السياق، تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير طريق 21، والذي يعد أحد المشروعات الهامة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يبلغ طوله 65 كم وبمتوسط عرض 13 مترًا.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة التنفيذ بالطريق وصلت إلى 80%، مشددًا على أهمية المشروع في خدمة قرى مركزي الصف وأطفيح.

ووجّه المحافظ بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق لتنفيذ الأعمال الهندسية اللازمة بالطريق من إنشاء كباري و"يوتيرنات" وغيرها من عناصر السلامة المرورية لتيسير حركة المواطنين والنقل.

وأكد المحافظ، أن ما تشهده مناطق الجنوب من طفرة في قطاع الطرق والمرافق والخدمات يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيدًا بتعاون مختلف الجهات في إنجاز المشروعات الحيوية التي تخدم احتياجات المواطنين وتُسهم في دعم التنمية الشاملة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، و وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، واللواء حازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وفرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة الصف، و عبد الله مهدي، رئيس المنطقة الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد، وأعضاء المكتب الفني للمحافظ ومسؤولي المكاتب الهندسية والاستشارية.