ضبط سيدة تعدت على ربة منزل وأصابتها في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام إحدى السيدات بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بأحد الشوارع بالقليوبية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة كفر شكر من صاحبة الحساب، ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من مالكة محل كوافير، مقيمة بذات الدائرة، لقيامها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بـ«خدوش وكدمات بالوجه»، حال تقابلهما بأحد الشوارع بدائرة المركز؛ لخلافات سابقة بينهما إبان فترة عمل صاحبة الحساب لديها.

وأمكن ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها؛ اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، واتُخذت الإجراءات القانونية.