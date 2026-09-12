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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج يدعم الصناعة الوطنية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد الشعراوي

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة نحو حصر مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بكميات كبيرة والعمل على تصنيعها محليًا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قوة الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج، مشيدًا بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة للمصانع القادرة على إنتاج بدائل محلية تتمتع بالجودة والسعر التنافسي.

وقال عيد حماد، في تصريحات خاصة، إن دعم الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج؛ يحقق مردودًا اقتصاديًا يتجاوز المصنع المنتج نفسه، حيث يساهم في خفض تكاليف الإنتاج أمام مختلف القطاعات، ويرفع من قدرتها على المنافسة، فضلًا عن تقليل الضغط على فاتورة الاستيراد وتوفير احتياجات السوق من الإنتاج المحلي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن صناعة الفيلم الزراعي تمثل نموذجًا واضحًا لأهمية تعميق التصنيع المحلي، نظرًا لارتباطها المباشر بالقطاع الزراعي، مؤكدًا أن توفير مستلزمات الإنتاج محليًا يسهم في دعم المزارعين والمنتجين، ويعزز استقرار سلاسل الإمداد الخاصة بالقطاع الزراعي.
 

حصر المنتجات التي يتم استيرادها 

وأشار إلى أن حصر المنتجات التي يتم استيرادها بكميات كبيرة يمثل خطوة عملية لتحديد الفرص الصناعية الواعدة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تمتلك مصر فيها فرصًا حقيقية للتوسع، مؤكدًا أن القطاع الخاص لديه دور محوري في تحويل هذه الفرص إلى مشروعات إنتاجية.

وشدد عيد حماد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على جودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة، موضحًا أن الهدف لا يجب أن يكون مجرد إحلال المنتج المصري محل المستورد، وإنما الوصول إلى منتج قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية من حيث الجودة والتكلفة.

وأكد أن توطين الصناعات ومستلزمات الإنتاج من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات الصناعية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا واستدامة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع الشركة الوطنية للصناعات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية ببلطيم، والمتخصصة في صناعة الفيلم الزراعي المستخدم ضمن مستلزمات النشاط الزراعي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعات التي تنتج مستلزمات الإنتاج؛ لما لها من أثر مضاعف على الاقتصاد، موضحًا أن تصنيع المستلزم محليًا لا يدعم المصنع فقط، وإنما ينعكس على تكلفة وإنتاجية القطاع الذي يستخدم هذا المنتج.

عيد حماد مجلس النواب مستلزمات الإنتاج تعزيز قوة الصناعة مصطفى مدبولي

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