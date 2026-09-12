كندة علوش تتعاقد على بطولة حكاية «المتاهة» ضمن مسلسل «القصة الكاملة»

تواصل النجمة كندة علوش نشاطها الفني خلال الفترة الحالية، حيث تعاقدت رسميًا مع المخرج والمنتج مجدي الهواري على بطولة حكاية «المتاهة»، إحدى حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، والمقرر بدء التحضير لها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي مشاركة كندة علوش في حكاية «المتاهة» في إطار عودتها المتواصلة إلى الساحة الفنية وتقديمها مجموعة من الأعمال المتنوعة خلال الفترة الأخيرة، حيث من المنتظر أن تحمل الحكاية طابعًا مختلفًا ضمن سلسلة حكايات مسلسل «القصة الكاملة».

وحكاية «المتاهة» من تأليف أحمد حسني، وإخراج عمرو موسى، بينما يواصل فريق العمل خلال الفترة الحالية استكمال التعاقد مع باقي أبطال الحكاية، تمهيدًا لبدء التحضيرات النهائية وانطلاق عمليات التصوير خلال الفترة المقبلة.

وتعد «المتاهة» واحدة من الحكايات التي يضمها مسلسل «القصة الكاملة»، الذي يعتمد على تقديم عدد من الحكايات المنفصلة، لكل منها قصتها وأبطالها وفريقها الفني، وهو ما يمنح العمل تنوعًا في الموضوعات والشخصيات.

كندة علوش تنتظر عرض «خمسين خمسين»

وفي سياق آخر، تستعد كندة علوش لبدء عرض أحدث أعمالها الدرامية، مسلسل «خمسين خمسين»، الذي ينطلق عرضه يوم 17 سبتمبر الجاري عبر منصة «يانجو بلاي»، حيث تراهن النجمة على العمل لتقديم تجربة درامية مختلفة للجمهور.

ومن المنتظر أن يشهد المسلسل تفاعلًا مع انطلاق حلقاته، خاصة مع تنوع الأعمال التي تقدمها كندة علوش خلال الفترة الحالية، وحرصها على اختيار أدوار مختلفة والظهور في تجارب فنية تحمل أفكارًا وشخصيات متنوعة.

كندة علوش ضيفة شرف في فيلم «حتة مني»

ولا تقتصر حالة النشاط الفني التي تعيشها كندة علوش على الدراما التليفزيونية والمنصات الرقمية، إذ تشارك أيضًا كضيفة شرف في فيلم «حتة مني»، الذي يضم مجموعة من النجوم، من بينهم محمد ممدوح وهدى المفتي، والعمل من إخراج مريم الأحمدي.

وتأتي مشاركة كندة علوش في الفيلم إلى جانب ارتباطها بحكاية «المتاهة» وانتظار عرض «خمسين خمسين»، لتؤكد حالة التنوع والنشاط التي تعيشها النجمة خلال الفترة الحالية، سواء من خلال البطولات الدرامية أو المشاركات السينمائية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة الكشف عن مزيد من تفاصيل حكاية «المتاهة»، إلى جانب الإعلان عن باقي فريق العمل وموعد انطلاق التصوير، وذلك بالتزامن مع استعداد كندة علوش لطرح أعمالها الجديدة أمام الجمهور..