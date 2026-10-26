بعد حديث الحكومة عن زيادته لـ15 ألف جنيه.. هل القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟

عاد ملف الحد الأدنى للأجور إلى صدارة اهتمامات العاملين، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، ضمن خطة تستهدف تحسين دخول المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.

لكن الإعلان عن هذه المستهدفات فتح الباب أمام تساؤلات بشأن موقف العاملين في القطاع الخاص، وما إذا كانوا سيستفيدون من الزيادة المستهدفة، ومدى التزام الشركات والمنشآت الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل وجود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب اختصاصات المجلس القومي للأجور.

هل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه تشمل القطاع الخاص؟

في البداية، يجب التفرقة بين الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص؛ إذ إن إعلان الحكومة استهداف الوصول إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030 يتعلق بالعاملين في القطاع الحكومي، وفقًا للتوضيحات الحكومية التي أعقبت الإعلان.

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، فإن تحديد الحد الأدنى للأجور والزيادات الجديدة يخضع لاختصاص المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويتولى بحث مستويات الأجور واتخاذ القرارات المنظمة لها.

وبالتالي، فإن الإعلان عن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور الحكومي إلى 15 ألف جنيه لا يعني تلقائيًا تطبيق القيمة نفسها على العاملين بالقطاع الخاص، إذ يتطلب ذلك صدور قرار من الجهة المختصة بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بهذا القطاع.

ماذا يقول قانون العمل الجديد عن الحد الأدنى للأجور؟

ينظم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويتضمن أحكامًا تتعلق بالأجور والحقوق المالية للعاملين، بما يضمن وجود إطار قانوني ينظم العلاقة بين طرفي العمل.

ويجب هنا التمييز بين أحكام قانون العمل المنظمة للأجور، والقرارات التي يصدرها المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى للأجر وقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.

فالقانون لا يعني أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يرتفع تلقائيًا إلى أي قيمة تعلنها الحكومة للعاملين بالدولة، وإنما يُحدد الحد الأدنى المطبق بالقطاع الخاص وفقًا للقرارات الصادرة من المجلس القومي للأجور، في إطار الاختصاصات القانونية المقررة له.

كم يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حاليًا؟

وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025، ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول مارس 2025.

وتضمن القرار كذلك تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وفقًا للقواعد الواردة بالقرار.

وبذلك، فإن العاملين بالقطاع الخاص يخضعون للحد الأدنى المقرر بقرارات المجلس القومي للأجور، وليس بالضرورة للحد الأدنى المعلن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

هل يجوز لشركات القطاع الخاص صرف رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور؟

الأصل أن المنشآت الخاضعة للقرارات المنظمة للحد الأدنى للأجور تلتزم بتطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا على العاملين لديها، وفقًا لنطاق سريان القرار والقواعد المحددة فيه.

ولا يجوز لصاحب العمل التحلل من الالتزامات المقررة قانونًا لمجرد الاتفاق مع العامل على أجر أقل، متى كان هذا الاتفاق يخالف الحد الأدنى الواجب التطبيق.

كما أن تنظيم عقود العمل وتوثيقها يمثل أحد الضمانات القانونية لحماية حقوق العاملين، خصوصًا في الحالات التي قد تشهد إنهاء العقود وإعادة التعيين بصورة تستهدف الالتفاف على الالتزامات القانونية.

ويتيح قانون العمل الجديد إطارًا لتنظيم علاقة العمل وتسوية المنازعات الناشئة عنها، بما يدعم حماية حقوق العاملين، مع مراعاة الأحكام المنظمة لكل حالة.

الخلاصة.. هل سيصل الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 15 ألف جنيه؟

حتى الآن، لا يعني إعلان الحكومة استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030 أن هذا المبلغ سيُطبق تلقائيًا على العاملين بالقطاع الخاص.

ويظل تحديد الحد الأدنى للأجور بهذا القطاع مرتبطًا بقرارات المجلس القومي للأجور، الذي يختص بتحديد الحد الأدنى ومراجعة مستويات الأجور وفقًا لاختصاصاته القانونية.

أما قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، فيوفر الإطار القانوني المنظم لعلاقة العمل وحقوق العاملين، لكنه لا يجعل المستهدف الحكومي المعلن للقطاع العام زيادة تلقائية في أجور القطاع الخاص.

وبالتالي، فإن استفادة العاملين بالقطاع الخاص من أي زيادة جديدة تتطلب صدور قرار رسمي من المجلس القومي للأجور يحدد القيمة الجديدة وموعد تطبيقها والفئات المخاطبة بأحكامه.