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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مشروع إسكان الديسمي لتسكين 256 أسرة من متضرري السيول بالصف

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مشروع إسكان "الديسمي" المُعد لتسكين 256 أسرة من متضرري السيول بمركز ومدينة الصف بوحدات سكنية حضارية تضمن لهم سبل العيش الكريم والحياة اللائقة.

وخلال الجولة أشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" والتي رُوعي خلال تنفيذها توفير كل متطلبات السكن الكريم والمناسب.

وأكد المحافظ، أن المشروع يتماشى مع طبيعة حياة المواطنين من أهالي قرى الصف، حيث يضم 256 وحدة سكنية حضارية و256 حظيرة، مقسّمة على تجمعين سكنيين، يتكون كل منهما من 16 عقارًا و16 حوشًا، يحتوي كل عقار على 8 وحدات سكنية، ويقابل كل وحدة حوش يضم 8 حظائر للمواشي، بمعدل حظيرة لكل وحدة سكنية.

وأضاف المحافظ أن المشروع يضم عددًا من المرافق الخدمية المتكاملة، من بينها: نقطة شرطة، ومدرسة، وموقف سيارات، وسوق حضاري، ومركز شباب، ومحطة معالجة صرف، وخزان مياه، وقد تم تصميم هذه المرافق بما يحقق الاكتفاء الذاتي لجميع الأسر المستهدف نقلها، وتلبية احتياجاتها الإدارية واللوجستية، بما يضمن أقصى استفادة ممكنة من المشروع، والذي يراعي معايير الاستدامة ويحافظ على البيئة.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من تجهيز التجمع السكني بـ"الديسمي"، ورفع كفاءة واجهاته الحضرية، تمهيدًا لافتتاحه، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

كما وجّه رئيس مركز ومدينة الصف بالحفاظ على مستوى النظافة داخل التجمع السكني ومرافقه المختلفة، وتجريد الطرق، والحفاظ على المظهر الجمالي للبردورات وأعمدة الإنارة، وتهذيب الأشجار، ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ والمهندس محمد عبد العظيم بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى و أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وفرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة الصف.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة اسمان الديسمي

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