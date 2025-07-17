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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أعلى المعايير المعتمدة..محافظ الجيزة يتفقد خلية الدفن الصحي بشبرامنت

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلية الدفن الصحي للمخلفات بشبرامنت والتي تُعد الأكبر من نوعها في مصر وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة  .

وأكد محافظ الجيزة أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والهيئة العربية للتصنيع حيث تم استلام المشروع رسمياً مشيراً إلي أن خلية الدفن الصحي بشبرامنت تعد من أكبر الخلايا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وقد أُنشئت على مساحة 71 فدانًا، بالإضافة إلى تنفيذ عدد (2) بحيرة تبخير بمساحة إجمالية بلغت نحو 29.4 ألف متر مربع.

وأوضح أن المشروع يشمل تنفيذ شبكة طرق داخلية بمساحة تقدّر بنحو 14 ألف متر مربع، إلى جانب مجموعة متكاملة من التجهيزات الفنية والتشغيلية، من بينها مولد كهربائي ولوحات توزيع كهربية، وشبكة حديثة لتجميع ونقل سائل الرشيح من الخلية إلى بحيرات التبخير .

كما أشار النجار إلى أن الخلية تم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية المعتمدة بما يضمن تحقيق الإدارة الآمنة والسليمة للمخلفات البلدية الصلبة، ويُسهم في الحد من المخاطر البيئية الناتجة عن التراكمات والمقالب العشوائية.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم تزويد الخلية بعدد (2) طلمبة لرفع وضخ سائل الرشيح من الخلية الرئيسية إلى بحيرات التبخير، وشبكة مواسير دفع نفقي مكوّنة من 7 خطوط لنقل سائل الرشيح، فضلًا عن تنفيذ بئرين لمراقبة المياه الجوفية.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة الجادة لتحسين إدارة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية البيئية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والحد من التلوث البيئي.

وثمّن المحافظ التعاون المثمر مع وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية مؤكدًا أن هذا التنسيق البنّاء ساهم في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية، ويُجسّد نموذجًا ناجحًا لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة في دعم المشروعات القومية ذات البُعد البيئي والمجتمعي.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل وممثلي وزارة التنمية المحلية .

محافظ الجيزة خلية الدفن الصحي للمخلفات بشبرامنت الدفن الصحي للمخلفات

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