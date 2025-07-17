زيادة 850 مليون جنيه.. البنك الأهلي يرفع صلاحيات تساهيل إلى 2.85 مليار جنيه

وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل جديد مع شركة تساهيل للتمويل، في إطار استراتيجيته الداعمة للشمول المالي وتعزيز دور المشروعات متناهية الصغر، ليصل إجمالي التسهيلات المقدمة من البنك للشركة إلى 2.85 مليار جنيه.

يستهدف التعاون توفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية، بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الإنتاج القومي، إلى جانب تمكين رواد الأعمال من بناء مشروعات مستدامة تساهم بفعالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على أهمية هذا التعاون الذي يعكس التزام البنك بدعم كافة شرائح السوق، بما في ذلك المشروعات غير الرسمية، وأوضحت أن الشراكة مع شركة تساهيل تأتي ضمن توجه البنك الاستراتيجي لتوفير التمويلات اللازمة لجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر، بهدف إعادة إقراضها للمستفيدين، مما يدعم جهود الحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار عماد محمدفرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، الى استمرار البنك في تقديم الدعم المالي لهذا القطاع الحيوي، مضيفًا أن إجمالي التمويلات المقدمة من البنك لجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر بهدف إعادة إقراضها قد بلغ حوالي 9.9 مليار جنيه بنهاية مايو2025، استفاد منها نحو 600 ألف عميل.

مشيرا الى أن محفظة البنك من جمعيات وشركات إعادة الإقراض شهدت نموًا ملحوظًا بلغ نحو 44 % مع نهاية عام 2024 وهو ما يعكس الدور الفاعل الذي يقوم به البنك في دعم هذه الجهات وتوسيع نطاق الشمول المالي، من خلال دمج عدد أكبر من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية.

من جانبه، أعرب منير نخلة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة MNT، المالكة لشركة تساهيل، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، كونه أبرز الداعمين لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأضاف أن المجموعة تمتلك شركات تابعة في كل من تركيا والإمارات، إلى جانب بنك في باكستان، مما يعزز من قدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لهذا القطاع على مستوى الأسواق الإقليمية.