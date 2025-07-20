خطوات توصيل عداد الغاز الطبيعي للمنازل 2025

يبحث المواطنين حول الإجراءات والمستندات المطلوبة ورسوم توصيل عداد الغاز، سواء في العقارات التي سبق توصيلها بالشبكة أو تلك التي لم تصلها الخدمة بعد.

ونستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بـ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025، بداية من الإجراءات الرسمية وحتى الرسوم وخيارات التقسيط.

غاز

أولا: توصيل الغاز الطبيعي داخل عقار سبق توصيله

إذا كان العقار يعمل بالفعل بالغاز الطبيعي، ويرغب أحد السكان الجدد في إدخال الخدمة، تكون الإجراءات كالتالي:

التوجه إلى مقر شركة الغاز التابع لها العقار، وتقديم طلب رسمي داخل صالة استقبال العملاء.

إجراء معاينة فنية من خلال قسم خدمة العملاء لتحديد الأعمال المطلوبة داخل الوحدة.

في حال وجود وصلة خارجية، يتم تحديد رقم كود العميل.

توقيع عقد مع الشركة بعد تقديم المستندات اللازمة وسداد الرسوم، والتي تشمل:

تأمين العداد

تأمين الاستهلاك

مقابل التحويل

تنفيذ التركيبات الداخلية للوحدة بعد سداد قيمة مقايسة التركيبات.

تحويل الأجهزة المنزلية للعمل بالغاز الطبيعي عقب سداد جميع المستحقات المالية.

ثانيا: خطوات التوصيل في حالة عدم وجود وصلة خارجية

إذا لم تكن هناك وصلة غاز خارجي تخدم العقار، تختلف الإجراءات وتضاف خطوات إضافية، وهي:

الحصول على خطاب رسمي من الحي يؤكد خلو العقار من المخالفات الإنشائية.

توقيع عقد مع شركة الغاز بعد تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم الأساسية، وتشمل:

تأمين العداد

تأمين الاستهلاك

مقابل التحويل

تنفيذ أعمال التركيبات الخارجية والداخلية بالكامل للعقار بعد سداد مقايسة الأعمال.

إجراء التحويلات للأجهزة المنزلية عقب سداد المستحقات المالية.

المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي 2025

لإتمام التقديم، يجب إرفاق المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي للعميل.

إيصال كهرباء حديث باسم العميل أو مالك الوحدة.

عقد ملكية أو عقد إيجار للوحدة.

خطاب من الحي بعدم وجود مخالفات في حال عدم وجود وصلة خارجية.

رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

تحدد وزارة البترول وهيئة الغاز الطبيعي الرسوم المفروضة مقابل الخدمة على النحو التالي:

رسوم تأمين العداد

رسوم تأمين استهلاك

مقابل التحويل

تكلفة مقايسة التركيبات، وتختلف حسب مساحة الوحدة وعدد الأجهزة المتصلة بالشبكة

وتتيح شركات الغاز التابعة للدولة إمكانية التقسيط على 7 سنوات، بقسط شهري ثابت يبلغ 62 جنيها فقط، بدون فوائد، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

الشركات المسؤولة عن توصيل الغاز للمنازل

تنفذ عمليات التوصيل من خلال شركات الغاز العاملة تحت إشراف وزارة البترول، وتشمل:

شركة تاون جاس

شركة ناتجاس

شركة بتروتريد

شركة غاز مصر

ويحدد نطاق عمل كل شركة بحسب المنطقة الجغرافية التابعة لها الوحدة السكنية.

الفئات المستهدفة بالخدمة في 2025

تشمل خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل الفئات التالية:

الأسر المقيمة داخل المدن والقرى بالعقارات القائمة.

المواطنين المستفيدين من مبادرة “حياة كريمة”.

الأسر القاطنة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

الراغبين في التحول من البوتاجاز إلى الغاز الطبيعي.