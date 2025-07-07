مقتل 12 جنديا تركيا استنشقوا غاز الميثان أثناء مهمة عسكرية في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن ارتفاع عدد قتلى حادثة استنشاق غاز الميثان أثناء مهمة عسكرية شمالي العراق إلى 12 جنديا، بعد وفاة ثلاثة جنود إضافيين متأثرين بإصابتهم.

وكانت الوزارة قد أفادت في وقت سابق بمصرع 8 جنود خلال عملية تفتيش داخل كهوف في المنطقة، قبل أن تؤكد لاحقا ارتفاع الحصيلة إلى 12 قتيلا.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث خلال عملية بحث عن جثمان جندي تركي كان قد قتل برصاص مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في مايو 2022، ولم يُعثر عليه منذ ذلك الحين.

وتزامن الحادث مع لحظة سياسية حساسة تشهد فيها أنقرة محادثات تهدف إلى إنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني، الذي أعلن مؤخرًا تخليه عن الكفاح المسلح المستمر منذ عام 1984، والذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.

وأكدت وزارة الدفاع، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن مصدر غاز الميثان داخل الكهوف لم يتضح بعد، بينما تستمر التحقيقات في ملابسات الحادث.