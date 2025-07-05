اعتقال رئيسي بلدتين في تركيا على خلفية وقائع فساد

ذكرت وسائل إعلام رسمية في تركيا أن رئيسي بلديتين كبيرتين في جنوب البلاد اعتقلا اليوم، السبت، لينضما إلى قائمة متزايدة من الشخصيات المعارضة التي تم اعتقالها منذ سجن رئيس بلدية إسطنبول في مارس.

اعتُقل عبد الرحمن توتدير، رئيس بلدية أديامان، وزيدان كرالار، رئيس بلدية أضنة، في مداهمات صباحية.

كلاهما عضو في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي.

لم يُفصح الادعاء العام عن تفاصيل التهم الموجهة إليهم فورًا، لكن العملية تأتي في أعقاب اعتقال عشرات المسئولين في البلديات الخاضعة لسيطرة حزب الشعب الجمهوري في الأشهر الأخيرة.

وكان رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر على نطاق واسع المنافس الرئيسي لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استمر 22 عامًا، قد سُجن قبل أربعة أشهر بتهم فساد.

اعتُقل رئيس بلدية إزمير السابق، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، ثالث أكبر مدينة في تركيا، و137 مسئولاً بلدياً في وقت سابق من هذا الأسبوع في إطار تحقيق في مزاعم تزوير مناقصات واحتيال.

ويوم الجمعة، سُجن رئيس البلدية السابق، تونتش سوير، و59 آخرون، في انتظار محاكمتهم، فيما وصفه محامي سوير بأنه "قرار جائر وغير قانوني وذو دوافع سياسية".

وأفادت وسائل إعلام رسمية يوم الجمعة أيضًا بأن رئيس بلدية مانافجات، وهي مدينة سياحية على البحر المتوسط ​​في محافظة أنطاليا، و34 آخرين، تم اعتقالهم بتهمة الفساد.

واجه مسئولو حزب الشعب الجمهوري موجات اعتقالات هذا العام، اعتبرها الكثيرون هدفًا لتحييد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

تُصرّ الحكومة على استقلالية النيابة العامة والقضاء، لكن اعتقال إمام أوغلو في إسطنبول أدى إلى أكبر احتجاجات شعبية شهدتها تركيا منذ أكثر من عقد.

رُشِّح إمام أوغلو رسميًا كمرشح رئاسي عن حزبه بعد سجنه.

من المقرر إجراء الانتخابات التركية المقبلة عام ٢٠٢٨، ولكن قد تُجرى قبل ذلك.

تأتي هذه الحملة القمعية بعد عام من تحقيق حزب الشعب الجمهوري مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية.

وكانت أديامان، التي تضررت بشدة من زلزال عام ٢٠٢٣، من بين عدة مدن كانت تُعتبر سابقًا معاقل لأردوغان، والتي سقطت بيد المعارضة.



