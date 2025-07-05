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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحيفة بريطانية: انفصال كاليفورنيا بعد اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة بحلول 2035

حرب اهلية تقسم الولايات المتحدة وتهدد بانفصالها
حرب اهلية تقسم الولايات المتحدة وتهدد بانفصالها
القسم الخارجي

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تحذيرات بشأن مستقبل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن احتمالية وصول الاستقطاب السياسي إلى نقطة تحول عنيفة أكبر بكثير من الصفر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 

وتوقعت الصحيفة في تقرير لها، أن ولاية كاليفورنيا قد تعلن استقلالها عن الولايات المتحدة بحلول عام 2035، وسط احتكاك متزايد مع الحكومة الفيدرالية.

انفصال كاليفورنيا سيثير رد فعل عنيفًا

أوضحت الصحيفة أن انفصال كاليفورنيا سيثير رد فعل عنيفًا من الرئيس الأمريكي المقبل، الذي سيكون “جيه دي فانس” حيث هدد الرئيس فانس بالاستيلاء العسكري على حكومة ولاية ساكرامنتو، بدعم من قوات الحرس الوطني من الولايات الجمهورية المجاورة.

وعلى الرغم من أن انفصال الولايات قد يبدو مستحيلاً للكثيرين، لكن أوضحت الصحيفة أنه يوجد حركة متنامية في ما يسمى بـ الولايات الحلمية، التي تسعى للتجمع حول قضايا تشعر أنها تنتمي إليها، بدلاً من البقاء جزءًا من الأسرة الأمريكية الأكبر.

حرب أهلية بين الديمقراطيين والجمهوريين

يعتقد  40% من الأمريكيين أنه من المحتمل أن تشهد الولايات المتحدة حربًا أهلية أخرى خلال عشر سنوات

 وأعربت النسبة نفسها عن اعتقادها بأن الحرب سوف تكون بين الديمقراطيين والجمهوريين، وليس بين الولايات الفردية.

انفصال الولايات

ترى الصحيفة أن احتمالية أن تقرر بعض الولايات الانفصال عن الولايات المتحدة هي ظاهرة غير مقدرة لها قيمتها ويعني الانفصال أن ولاية أو مجموعة من الولايات ستقرر مغادرة البلاد لتشكيل دولة مستقلة، مما يعني رفض سلطة الدستور الأمريكي والقوانين الفيدرالية والحكومة الفيدرالية، وتشكيل حكومة جديدة تتولى أمورًا مثل الضرائب والدفاع والتجارة بمفردها.

قرار المحكمة العليا والتهديد بالعصيان

ينشأ التهديد باندلاع حرب أهلية لأن المحكمة العليا الأمريكية قضت بالفعل بأن انفصال الولايات دون موافقة جميع الولايات الأخرى في الاتحاد أمر غير قانوني. ومن المرجح أن تعلن الحكومة الفيدرالية أن هذا الإجراء غير قانوني وتتخذ التدابير اللازمة لوقفه. ومع ذلك، لا تزال الدراسات تشير إلى أن عددًا متزايدًا من الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة وصلت إلى نقطة انهيار حرجة وربما تتوقف عن العمل كديمقراطية في غضون عقد من الزمان.

أمريكا في مفترق طرق دكتاتورية أم شيوعية

كشف استطلاع للرأي شمل 1111 مواطنًا أمريكيًا بالغًا أن 31% منهم يعتقدون أن أمريكا سوف تصبح دكتاتورية فاشية بحلول عام 2035، بينما يعتقد 20% آخرون أن الولايات المتحدة سوف تتحول إلى الشيوعية بحلول ذلك الوقت.

معركة كاليفورنيا 

تشير الصحيفة إلى أن هناك الكثير من الناس داخل الولايات غير راضين تمامًا عن الترتيب الحالي، ويفضلون رسم الحدود بطريقة مختلفة، وفي بعض الحالات، هم مستعدون للقتال لإعادة رسمها. 

وفي كاليفورنيا، يبدو أن المعركة قد بدأت بالفعل، مع اندلاع أعمال شغب في لوس أنجلوس بسبب الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين الذي تنفذه الحكومة الفيدرالية.

ترامب يحذر من حرب أهلية 

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن تصرفات حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم خلال الأزمة في لوس أنجلوس تقود البلاد إلى حرب أهلية. 

وقال ترامب إنه سيدعم اعتقال نيوسوم، ووصف مثيري الشغب في لوس أنجلوس بـ المتمردين وفي التاسع من يونيو، وعندما سئل عن تحدي نيوسوم لإدارته باعتقاله، قال ترامب: "سأفعل ذلك."

 وأضاف: "إنه رجل طيب، لكن الجميع يعلم ذلك. لا أريد حربًا أهلية. ستحدث حرب أهلية لو تُركت الأمور لأمثاله."

الحرس الوطني وسيطرة البيت الأبيض

سمحت محكمة الاستئناف للبيت الأبيض بالاحتفاظ بالسيطرة على قوات الحرس الوطني التي نشرها ترامب في لوس أنجلوس للتعامل مع أعمال الشغب المناهضة لدائرة الهجرة والجمارك، ما يؤكد حدة التوتر بين الحكومة الفيدرالية وولاية كاليفورنيا.

ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة ديلي ميل الحكومة الفيدرالية انفصال كاليفورنيا جيه دي فانس قوات الحرس الوطني

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