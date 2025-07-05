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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: أرغب بشدة في تقديم المساعدات لـ أوكرانيا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب في تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي نظرًا لتكثيف الهجمات الروسية.
 

وعبر ترامب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي أجري الليلة الماضية، عن رغبته في مساعدة كييف في مجال الدفاع الجوي وأنه سيتحقق من المساعدات التي تم تعليقها، حسبما كشف مسؤول أوكراني ومصدر آخر مطلع على الاتصال لموقع (آكسيوس) الأمريكي اليوم.
 

وقال أحد المصدران إن ترامب على علم بالتصعيد الروسي الأخير، بما في ذلك الضربات الجوية على المدن الأوكرانية وعلى الخطوط الأمامية.
 

وأكد المسئول الأوكراني أن ترامب وزيلينسكي اتفقا على أن فريقين أمريكي وأوكراني سيلتقيان قريبًا لبحث الدفاع الجوي وإمدادات أسلحة أخرى.
 

يذكر أن وزراة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت، الأربعاء الماضي، تعليق شحنة أسلحة للجيش الأوكراني بما في ذلك طائرات اعتراضية وذخيرة.
 

وأشار (آكسيوس) إلى أن ترامب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس أول الخميس، بشأن الحرب في أوكرانيا ولكنه أكد لاحقا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الصدد، حيث أخبر بوتين نظيره الأمريكي أن روسيا لن تتخلى عن أهدافها في أوكرانيا.
 

وعقب هذا الاتصال الذي أجري بين الرئيسين الروسي والأمريكي، صعدت روسيا غاراتها الجوية على أوكرانيا حيث وجهت مئات المسيرات وعشرات الصواريخ الباليستية، وقال ترامب إثر ذلك إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء المحادثة التي أجراها مع بوتين

الرئيس الأمريكي أوكرانيا مجال الدفاع الجوي فولوديمير زيلينسكي

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