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ترامب يصف فيضانات تكساس بـ "فظيعة" ويعد بمساعدات فيدرالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يصف فيضانات تكساس بـ "فظيعة" ويعد بمساعدات فيدرالية

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيضانات في وسط تكساس بأنها "فظيعة" وتعهد بالدعم الفيدرالي في أعقاب ذلك.

وقال ترامب في أول تعليق له على الأحداث في تكساس للصحفيين وفقا لـ سي إن إن "إنه أمر فظيع. الفيضانات؟ إنه أمر صادم. إنهم لا يعرفون الإجابة حتى الآن عن عدد الأشخاص ، لكن يبدو أن بعض الشباب قد ماتوا "

تصريحات ترامب جاءت وهو على متن طائرة الرئاسة أثناء سفره إلى نادي الجولف في نيوجيرسي.

وردا على سؤال عما إذا كانت ستكون هناك مساعدات فيدرالية، أجاب: "أوه نعم ، سنهتم بهم. نحن نعمل مع الحاكم. نحن نعمل مع الحاكم. إنه شيء فظيع ".

ولقي ما لا يقل عن 24 شخصا حتفهم في مقاطعة كير ، تكساس ، بعد أن غمرت الفيضانات الشديدة المنطقة ، وفقا لما ذكره شريف المقاطعة لاري ليثا.

وقالت السلطات ليلة الجمعة إن ما بين 23 و 25 شخصا في كامب ميستيك في مقاطعة كير بولاية تكساس لا يزالون في عداد المفقودين بعد الفيضانات الشديدة في المنطقة.

وفي وقت مبكر من صباح أمس، حاول حوالي 107 من الحراس ومجموعة طيران الوصول إلى المخيم، وفقا للمسؤولين. 

وبعد منتصف النهار بقليل، تمكنوا من دخول المخيم والبدء في إنقاذ الأطفال.

وكانت السلطات على اتصال بحوالي 18 مخيما على طول نهر غوادالوبي وقالت إن معسكر ميستيك هو المخيم الوحيد الذي لا يزال يعرف مصير الأشخاص حتى مساء الجمعة.

قال نيم كيد، رئيس قسم إدارة الطوارئ في تكساس، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "الغالبية العظمى من تلك المعسكرات لديها معسكر لها واتصلت بالفعل بعائلاتهم وعملت على لم شمل تلك العائلات معا". "نحن نركز على أولئك الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم في الوقت الحالي ، وهذا هو مجال اهتمامنا الأساسي."

تم إنقاذ أكثر من 200 شخص في جميع أنحاء مقاطعة كير ، ولا تزال جهود الاستجابة للطوارئ جارية.

قال اللواء توماس إم سولزر في مؤتمر صحفي ليلة الجمعة، "اعتبارا من ساعات قليلة، أنقذنا أو أجلنا 237 شخصا وكان 167 منهم بطائرة هليكوبتر"  

وأضاف "لذلك لدينا استجابة جيدة جدا لطائرات الهليكوبتر عندما يسمح الطقس بذلك."

وأضاف أنه سيتم إرسال موظفين يوم السبت للمساعدة في إدارة ملاجئ الأشخاص الذين تم إجلاؤهم مع جهود التتبع للمساعدة في تأكيد تلك الموجودة حتى الآن.

قال سولزر إن ثلاث طائرات هليكوبتر إضافية في طريقها أيضا للمساعدة في دعم المجتمع.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكساس طائرة الرئاسة نيوجيرسي ولاية تكساس نهر غوادالوبي

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