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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد توقيع ترامب عليه.. معلومات عن مشروع الضرائب والإنفاق الشامل | تقرير

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة على مشروع الضرائب والإنفاق الشامل، وهو تشريع سيُحدث تغييرات جذرية في الأحوال المالية لأغلب الأمريكيين.

مشروع ترامب للضرائب

بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع ترامب للضرائب يوم الثلاثاء الماضي، صوت الجمهوريون في مجلس النواب يوم الخميس بالموافقة على تشريع السياسة الداخلية الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، وإرساله إلى مكتب ترامب للتوقيع عليه.

يُرسي مشروع القانون النهائي التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017 بشكل دائم، مع إضافة إعفاءات جديدة، بما في ذلك "مكافأة" لكبار السن لتعويض ضرائب الضمان الاجتماعي، وخصم ضريبي أكبر على مستوى الولايات والمستوى المحلي. كما تتضمن الخطة إعفاءات ضريبية على أجور العمل الإضافي، وقروض السيارات، من بين بنود أخرى.

سيطبق التشريع الجمهوري البارز أيضًا تخفيضات كبيرة في الإنفاق على برامج شبكة الأمان الاجتماعي، مثل برنامج Medicaid ، وإنهاء الاعتمادات الضريبية المرتبطة بالطاقة النظيفة، وإصلاح قروض الطلاب الفيدرالية.

وتقول شبكة "سي إن بي سي" إن تشريع ترامب قد يفيد أصحاب الدخل المرتفع، بينما يُلحق الضرر بالأمريكيين ذوي الدخل المنخفض الذين يعتمدون على برنامجي Medicaid وSNAP، وفقًا لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل ونُشر يوم الاثنين.

معلمومات عن شروع ترامب للضرائب

خلال فترة ولاية ترامب الأولى، سنّ قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، أو TCJA، تغييرات جذرية على قانون الضرائب الأمريكي، مما أدى إلى خفض الضرائب على العديد من الأسر.

وشملت بعض الأحكام الرئيسية شرائح ضريبية أقل، وخصومات قياسية أكبر، وائتمانًا ضريبيًا أكثر سخاء للأطفال، وإعفاءً ضريبيًا أعلى على التركات والهدايا، وخصمًا بنسبة 20% للشركات التي تُمرر أموالها عبر التبرعات، من بين تدابير أخرى.

وأشارت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إلى أن مشروع ترامب للضرائب سيكون له تأثيرا مباشرا على كبار السن، والطلاب، ودافعو الضرائب، والأطفال، والآباء، والأمريكيون ذوو الدخل المحدود، وكل شخص تقريبًا.

تخفيضات ترامب الضريبية

يُطلق الجمهوريون على هذا القانون اسم "قانون واحد كبير وجميل" للرئيس الأمريكي، فهو يمدد تخفيضات ترامب الضريبية في ولايته الأولى، ويُموّل رؤيته لبناء جدار حدودي، ويُعوّض بعضًا من خسارة الإيرادات والإنفاق الإضافي من خلال تخفيضات في الدعم الفيدرالي لشبكة الأمان الاجتماعي التي تُساعد الأمريكيين على تحمل تكاليف الغذاء والتأمين الصحي.

بالنسبة للعديد من المسجلين في برنامج ميديكيد، سيكون التأثير الأكبر هو شرط العمل الجديد وسيُطلب من بعض الأمريكيين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا والمسجلين في برنامج ميديكيد الموسع العمل، أو التطوع، أو الالتحاق بالمدرسة، أو المشاركة في التدريب المهني لمدة 80 ساعة على الأقل شهريًا. كما سيُطبق هذا الشرط على آباء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر.

بالإضافة إلى ذلك، ستُراجع أهلية المسجلين في برنامج ميديكيد الموسع بشكل أكثر تكرارًا، وسيُطلب منهم دفع ما يصل إلى 35 دولارًا أمريكيًا مقابل بعض أنواع الرعاية.

وسيصبح ما يقرب من 12 مليون شخص إضافي غير مؤمن عليهم في عام 2034، وسيفقد الكثير منهم التغطية بسبب أحكام ميديكيد في مشروع القانون، وفقًا لتحليل مكتب الميزانية في الكونجرس الذي نُشر الأحد الماضي، قبل التعديلات اللاحقة على مشروع القانون التي أقرها مجلس الشيوخ في النهاية.

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