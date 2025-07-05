نقطة خلاف رئيسية بين حماس وإسرائيل بشأن هدنة غزة.. ما هي؟

كشفت مصادر عن الخلاف الرئيسي بين حركة حماس، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة، حيث يتلخص الأمر في رغبة الحركة بانسحاب إسرائيلي كامل من شتى مناطق القطاع، فيما ترغب حكومة الاحتلال باستمرار السيطرة على محور موراج والمناطق جنوبه.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو ستجري مناقشات مكثفة اليوم وغدا بشأن رد حركة حماس على مقترح الهدنة في قطاع غزة.

وأكد مصدر إسرائيلي لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن دولة الاحتلال تسلمت وثيقة رد حماس التي سلمها الوسطاء، و"يتم دراسة تفاصيلها".

وأشار المسئول إلى أن التقييم في إسرائيل، يرى أن الصعوبة الرئيسية في استمرار المحادثات ستكون خريطة انسحابات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث تطالب حماس بالانسحاب الكامل، بينما تريد إسرائيل الاحتفاظ بمحور موراج وجميع الأراضي الواقعة جنوبه في يديها.

كانت حركة "حماس" قد أعلنت مساء الجمعة أنها أنهت مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار المقدم من الوسطاء، مؤكدة أنها سلّمت ردها بالفعل، وأنه "اتسم بالإيجابية"، مع استعداد فوري للانخراط في مفاوضات تنفيذية شاملة.

وأكد بيان الحركة أن الرد يسعى إلى تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى "وقف العدوان" وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل دائم، مشددة على ضرورة وجود آلية واضحة تضمن تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.