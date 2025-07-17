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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسرب غاز يشعل النيران في محل دواجن بجرجا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق محدود داخل محل لبيع الدواجن بالطابق الأرضي بأحد العقارات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المبنى، دون وقوع أية إصابات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بنشوب حريق داخل محل دواجن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب بمحل دواجن بالطابق الأرضي بعقار مكون من أربعة طوابق، ملك المدعو "إبراهيم ع.ا.م"، 34 عامًا، صاحب المحل، ويقيم بذات العنوان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء واحدة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، دون وقوع إصابات.

أسفر الحريق عن احتراق ثلاجة ومروحة داخل المحل، وذكر مالك المحل أن سبب الحريق يرجع إلى تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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