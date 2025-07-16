محافظ سوهاج يكرم 15 من الفائزين في مسابقة الأم والأب المثالي

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، تكريم 15 من الأمهات والآباء الفائزين في مسابقة "الأم المثالية، والأب المثالي" للعاملين بديوان عام المحافظة.

والوحدات المحلية التابعة، والتي نظمتها المحافظة بنادي المحليات بمدينة ناصر للعام السابع على التوالي، من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية.

محافظة سوهاج

وبحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، وإيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، ولفيف من الأمهات والآباء وأسرهم.

واستمع محافظ سوهاج والحضور إلى عرض فني من كورال أطفال قصر ثقافة سوهاج، انشدوا خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية وأغاني الأم، وسط تفاعل الحضور وتصفيقهم.

وقد ألقى المحافظ كلمة هنأ فيها الفائزين من الأمهات والآباء، معربا عن شكره لكل أم مصرية، وأب مصري، ضحوا من أجل أبنائهم وأسرهم، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، لما تقدمه للمجتمع والوطن من غرس للقيم الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة.

وقد فازت 10 أمهات مثاليات، و5 آباء مثاليين من إجمالي عدد 37 من المتقدمين للمسابقة، حيث كرم المحافظ الأمهات والآباء المثاليين.

ومنحهم شهادات التكريم، ومبلغ مالي، تقديرا لما قدموه من عطاء وتضحيات، وحرص السيد المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأسرهم.