قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشافات ذهبية جديدة تعزز مكانة مصر.. منجم السكري يفتح آفاق الاستثمار في كنوز الصحراء الشرقية
بعد تراجعه.. أسعار الذهب الآن في مصر
فلسطين : موقف مصر ثابت وواضح ورافض لتهجير شعبنا
انتخابات الشيوخ تقترب.. وغرامة قانونية تنتظر من يتخلف عن التصويت دون مبرر
ليس ميسي ورونالدو | ترامب يختار أفضل لاعب في التاريخ.. من هو؟
رسوب مدفوع وإعادة بشروط.. تعديلات التعليم الجديدة تفتح باب التكرار بضوابط
الوطنية: تلقينا 2774 طلبًا لتعديل أو توحيد المراكز الانتخابية
وزير الري الأسبق: سد النهضة مخطط أمريكي وتنفيذ إثيوبي لضرب إرثنا في السد العالي
الأهلي يتوصل لهذا الاتفاق مع إمام عاشور
أسامة كمال يحذر المصريين من ارتفاع الحرارة : اشربوا ميه كتير
أحمد شوبير: السوبر المصري يقام في الإمارات بنفس نظام النسخة الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بسرعة تشغيل مشروع الصرف الصحي ورصف الطرق بقريتي "الفراسية" و"الجلاوية"

محافظ سوهاج يوجه بسرعة تشغيل مشروع الصرف الصحي ورصف الطرق بقريتي "الفراسية" و"الجلاوية"
محافظ سوهاج يوجه بسرعة تشغيل مشروع الصرف الصحي ورصف الطرق بقريتي "الفراسية" و"الجلاوية"
أ ش أ

وجه محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، بالإسراع في تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية "الفراسية" لخدمة أهالي مركز ومدينة ساقلتة، والانتهاء من أعمال رصف الطرق بالقرية وبقرية "الجلاوية" لتيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيداً بما تحقق من إنجازات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.


جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها المحافظ، اليوم، بمركز ساقلتة، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات "حياة كريمة" بقريتي الجلاوية والفراسية، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية من رؤساء القطاعات الخدمية وممثلي الجهات المنفذة.


واستهل المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر" بقرية الجلاوية، والذي يضم مركزاً تكنولوجيا لخدمة المواطنين وسجلا مدنياً، ومكاتب تموين، وتضامن اجتماعي، وبريد، وشهر عقاري، إلى جانب مبنى حدة محلية، ومبنى مجلس محلي، حيث اطمأن على انتظام العمل وتيسير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.


وتفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج وحدة طب الأسرة بالجلاوية المقامة على مساحة 2000 متر مربع، والتي بدأت التشغيل التجريبي في يناير الماضي، وتقدم كافة الخدمات الطبية والتطعيمات والمبادرات الصحية من خلال العيادات الخارجية، موجهاً بالاستمرار في توافر الأمصال والأدوية والأطقم الطبية، كما تفقد مركز شباب الفراسية، الذي يضم مبنى إدارياً وملعبا خماسيا، حيث وجه بتوفير شاشة عرض للمباريات وتأجير البوفيه لخدمة رواد المركز، إلى جانب تنويع الأنشطة الرياضية والترفيهية، مع دعم فريق كرة القدم للفتيات لإلحاقه بالاتحاد الرياضي وتوفير الرعاية اللازمة له.


كما شملت جولة المحافظ، تفقد عمارات "سكن كريم" بقرية الفراسية، والتي تضم 4 عمارات بإجمالي 32 وحدة سكنية و32 حظيرة، مشيداً بمستوى التشطيبات وموجهاً بالحفاظ على ما تم إنجازه، تمهيداً لتسكين المستحقين فور انتهاء أعمال الحصر.


واختتم محافظ سوهاج جولته، بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية الفراسية الجاري إنشاؤها لخدمة أكثر من 16 ألف نسمة بالقرية والقرى المجاورة، مشدداً على سرعة الإنتهاء من جميع الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية وتجهيزها للاختبارات الفنية تمهيداً للتشغيل.


وأكد المحافظ، أن مشروعات "حياة كريمة" ساهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في مستوى الخدمات الأساسية لأهالي الريف، من خلال تيسير حصولهم على الخدمات الحكومية والصحية والترفيهية داخل قراهم دون الحاجة للانتقال إلى المدن.
 

محافظ سوهاج مشروع الصرف الصحي تيسير الحركة المرورية المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

النني

أول تعليق من محمد النني بعد أزمة زواجه الثاني

حالة الطقس غداً

أخطر 10 أيام في صيف 2025.. هل تصل الحرارة 50 درجة غدًا؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

هل ستطبق غرامات عدم التصويت في الانتخابات؟.. الوطنية للانتخابات تجيب

غزة

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مؤسسة غزة الإنسانية مصيدة موت صممت لتصفية الفلسطينيين جوعًا

المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي

مصطفى الفقي: المجلس الأعلى للثقافة تمثيل استشاري ويجب إشراك الشباب في رسم المستقبل

بالصور

بتدوخ كتير فى الحر .. إليك 5 حيل لعلاج انخفاض ضغط الدم

علاج الضغط
علاج الضغط
علاج الضغط

سابها وخلع .. رجل سرق فلوس مراته بعد ما جالها السرطان وهرب| مش هتصدق حجته

سرق زوجته
سرق زوجته
سرق زوجته

أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات كهربائية .. والأغرب سيارة الرئيس الفرنسي ماكرون

نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات

اختفاء ظل الكعبة .. ظاهرة فلكية نادرة بسبب تعامد الشمس| تفاصيل

الكعبة
الكعبة
الكعبة

فيديو

أحمد وفيق

هكذا بدأت رحلتي الفنية ولهذا أعود للكوميديا.. أحمد وفيق يكشف أسرار حياته

جيهان زكى

من البرلمان المصري لقلب باريس.. قصة جيهان زكي والتكريم التاريخي

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد