إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بدار السلام في سوهاج.. والأمن يتدخل

شهد مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة من عائلتين بالناحية ذاتها، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية، وجرح رضي بفروة الرأس، بسبب خلافات الجيرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطرف الأول يضم كلًا من:" صبري ب. ف. م 58 عامًا مزارع مصابًا بطلق ناري بالكتف الأيمن، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة- شقيقه أبو السعود 64 عامًا مزارع- عمهما عبد الفتاح م. م. ع 59 عامًا مزارع".

والطرف الثاني فيضم:" رشدي م. م. ع 42 عامًا مزارع مصابًا بطلق ناري بالقدم اليمنى- نجل عمه محمد ع. م. ع 21 عامًا عامل- مصابًا بطلق ناري بالذراع الأيسر، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة".

"شقيق الأول عز 50 عامًا مزارع- مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس- نجل عمومتهم عبد التواب م. ح. ع 62 عامًا مزارع".

وجميع أطراف المشاجرة مقيمون بذات الناحية، وتم ضبط الطرفين وبحوزة الثالث من كل طرف السلاح المستخدم في الواقعة.

وبسؤالهم، تبادلوا الاتهامات بالتعدي على بعضهم البعض بالسب والضرب، وإحداث الإصابات باستخدام الأسلحة النارية، وذلك على خلفية خلافات سابقة تتعلق بالجيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.