حريق يلتهم غرفة نوم شقة بالمراغة في سوهاج

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني من عقار مكون من ثلاثة طوابق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون وقوع أي إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بغرفة نوم شقة ملك المدعو "علي س. أ. س" 30 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة والسيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، واقتصرت التلفيات على احتراق بعض محتويات غرفة النوم فقط.

وبسؤال مالك الشقة، أفاد بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي من شاحن هاتف محمول، مؤكدًا عدم اتهامه لأحد، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.