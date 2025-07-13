قطار يدهس فني تحاليل بالمراغة في سوهاج

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع فني تحاليل بعد أن صدمه قطار ركاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج.

تضمن بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد المراغة، يفيد بوقوع حادث دهس على شريط السكة الحديد بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء مرور القطار المتجه من نجع حمادي إلى القاهرة، قام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، ورغم إطلاق آلة التنبيه من قِبل قائد القطار، لم يستجب الشخص واستمر في العبور، ما أسفر عن دهسه ووفاته في الحال.

وتبين أن المتوفى يُدعى محمد ح.ب.ع (37 عامًا – فني تحاليل، ويقيم بمركز المراغة)، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي.

وبسؤال شقيقه مصطفى (35 عامًا – عامل، ويقيم بذات الناحية)، أيد ما جاء في التحريات ونفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.