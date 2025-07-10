قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفتيش الطلاب بمداخل اللجان في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2025
14 مصاباً.. سوهاج خلال امتحانات الثانوية العامة.. انتظام داخل اللجان ووقائع مؤسفة خارجها
إرتفاع ضحايا منتظري المساعدات إلي 773 شهيدا وأكثر من 5 آلاف مصاب
كيف أكون مستجاب الدعاء؟.. 8 خطوات مجربة لا تفوتها
جروبات الغش تزعم تسريب "الأحياء والرياضيات" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة..والتعليم تنفي
لفطار الحضانة.. طريقة عمل ميني كرواسون
تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025
مع السلامة يا صاحبي.. صبري فواز ينعى المخرج سامح عبد العزيز
في ختام امتحانات الثانوية العامة| عمليات التعليم تتابع وصول الأسئلة إلى اللجان
بنسبة 50%.. ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على واردات النحاس لدواعٍ أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

14 مصاباً.. سوهاج خلال امتحانات الثانوية العامة.. انتظام داخل اللجان ووقائع مؤسفة خارجها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال فترة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، حالة من التأهب والاستعداد الكامل من قبل مديرية التربية والتعليم والأجهزة المعنية.

وذلك لضمان سير العملية الامتحانية داخل 79 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية، وسط مشاركة ما يقرب من 32 ألفًا و18 طالبًا وطالبة.

متابعة دقيقة من غرفة العمليات

منذ انطلاق الامتحانات، تابعت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، برئاسة الدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة، سير الامتحانات بشكل يومي.

وتم التشديد على تطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم بحزم، خاصة ما يتعلق بمنع الغش، والتأكيد على اصطحاب بطاقة الهوية، ومنع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان.

كما تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين ورؤساء اللجان بالتنسيق مع الوحدات المحلية، تنفيذًا لتعليمات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي شدد على رفع الإشغالات بمحيط اللجان وتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب.

حادث انقلاب ميكروباص المراقبين

وفي واقعة مؤسفة خلال فترة الامتحانات، شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة حادث انقلاب ميكروباص يقل عددًا من المراقبين المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة، أثناء توجههم إلى اللجان من محافظة أسيوط.

أسفر الحادث عن إصابة 13 معلمًا بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفيات سوهاج لتلقي العلاج، فيما جرى التعامل مع الواقعة بشكل فوري من قِبل الجهات المعنية، وتوفير بدائل للمراقبة داخل اللجان دون تعطيل سير الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج قبول اعتذارات المصابين عن استكمال أعمال الامتحانات، مع صرف تعويضات مالية عاجلة لهم، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، وبتنسيق مباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

وتختتم الامتحانات اليوم الخميس، بمادة الأحياء لعلمي علوم، والاستاتيكا لعلمي رياضة، والإحصاء للشعبة الأدبية، وسط أجواء هادئة، مع ترقب الطلاب وأولياء الأمور لإعلان النتائج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة بسوهاج لجان الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

مصر

الكلمة العليا لمصر.. نتنياهو: لن نرحل الفلسطينيين عن غزة أو يجبرهم أحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

شيكابالا

شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط

الإيجار القديم

بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم

رئيس الوزراء

قرار عاجل من رئيس الوزراء لمنع قطع الكهرباء وتحفيف الأحمال

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

ترشيحاتنا

ادوارد

قلبي وجعني أوي.. إدوارد ينعي سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة

سامح عبد العزيز

منة تيسير تنعى المخرج سامح عبد العزيز

المخرج سامح عبد العزيز

عمرو عبد العزيز ينعي المخرج سامح عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد