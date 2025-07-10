14 مصاباً.. سوهاج خلال امتحانات الثانوية العامة.. انتظام داخل اللجان ووقائع مؤسفة خارجها

شهدت محافظة سوهاج خلال فترة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، حالة من التأهب والاستعداد الكامل من قبل مديرية التربية والتعليم والأجهزة المعنية.

وذلك لضمان سير العملية الامتحانية داخل 79 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية، وسط مشاركة ما يقرب من 32 ألفًا و18 طالبًا وطالبة.

متابعة دقيقة من غرفة العمليات

منذ انطلاق الامتحانات، تابعت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، برئاسة الدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة، سير الامتحانات بشكل يومي.

وتم التشديد على تطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم بحزم، خاصة ما يتعلق بمنع الغش، والتأكيد على اصطحاب بطاقة الهوية، ومنع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان.

كما تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين ورؤساء اللجان بالتنسيق مع الوحدات المحلية، تنفيذًا لتعليمات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي شدد على رفع الإشغالات بمحيط اللجان وتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب.

حادث انقلاب ميكروباص المراقبين

وفي واقعة مؤسفة خلال فترة الامتحانات، شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة حادث انقلاب ميكروباص يقل عددًا من المراقبين المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة، أثناء توجههم إلى اللجان من محافظة أسيوط.

أسفر الحادث عن إصابة 13 معلمًا بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفيات سوهاج لتلقي العلاج، فيما جرى التعامل مع الواقعة بشكل فوري من قِبل الجهات المعنية، وتوفير بدائل للمراقبة داخل اللجان دون تعطيل سير الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج قبول اعتذارات المصابين عن استكمال أعمال الامتحانات، مع صرف تعويضات مالية عاجلة لهم، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، وبتنسيق مباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

وتختتم الامتحانات اليوم الخميس، بمادة الأحياء لعلمي علوم، والاستاتيكا لعلمي رياضة، والإحصاء للشعبة الأدبية، وسط أجواء هادئة، مع ترقب الطلاب وأولياء الأمور لإعلان النتائج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.