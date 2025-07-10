نشوب حريق داخل مطعم شهير بسوهاج.. ماذا حدث؟

شهدت مدينة سوهاج، نشوب حريق محدود داخل مطعم كائن بالطابق الأرضي بعقار مكون من أربعة طوابق، وذلك بدائرة قسم ثان سوهاج، دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ سوهاج، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل مطعم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق محدود داخل مطعم مملوك للمدعو "عبد الرحمن م. ع. أ"، 23 عامًا، صاحب محل، ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، والسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي أجزاء العقار.

أسفر الحريق عن تلفيات في بعض محتويات المطعم، تمثلت في احتراق "قلاية زيت كهربائية"، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبسؤال مالك المطعم، أفاد بمضمون ما سبق، ورجح أن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي بالقلاية الكهربائية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.