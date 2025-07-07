سوهاج .. مصرع طفل دهسا بانقلاب ملاكي في دار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، حادثة مؤسفة، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مصرعه، بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء لهوه أمام منزله، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة لطفل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة الملاكي قيادة المدعو "عبد الناصر ع. ح. ع"، 29 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده.

مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق، واصطدامها بالطفل "مصطفى ن. م. ا. ع. ع"، 11 عامًا، تلميذ، أثناء لهوه أمام منزله، مما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة "كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ".

وبسؤال والد الطفل، 63 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما حدث، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى وجود شبهة جنائية.

كما أقر قائد السيارة بمضمون الواقعة، وأوضح أنه فوجئ بالطفل أمامه ولم يتمكن من تفاديه، فاصطدم به عن طريق الخطأ.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.