شاب يتخلص من حياته داخل منزله في سوهاج

شهد مركز سوهاج واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب ثلاثيني على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله بالطابق الثاني، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوصول المدعو "عبد اللاه ع.ع.ا" 30 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة إلى مستشفى سوهاج العام، في واقعة يُرجح أنها انتحار.

وبالفحص تبين أن الجثمان يرتدي كامل ملابسه، ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، دون وجود إصابات ظاهرية أخرى.

وبسؤال والده البالغ من العمر 63 عامًا، مزارع، ووالدته "سعاد أ.م.ع" 59 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية.

أكدا إقدام نجلهم على الانتحار من خلال تعليقه نفسه في جنش حديدي بسقف صالة شقته بالطابق الثاني بمنزلهم، وقاما بإنزاله ونقله للمستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه قد فارق الحياة.

وأرجعا سبب الواقعة إلى سوء حالته النفسية نتيجة خلافات أسرية، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في وفاته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى العرض على مفتش الصحة لتحديد السبب النهائي للوفاة.