مياه سوهاج: 186 مليون جنيه لتنفيذ 4 آلاف وصلة صرف صحي ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز أخميم

أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، عن البدء فى تنفيذ 4 آلاف وصلة صرف صحي منزلية بقرى "آبار الوقف" و"آبار الملك" و"نيده" بمركز أخميم، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بتكلفة إجمالية تبلغ 186 مليون جنيه.



جاء ذلك اليوم خلال تفقده تركيب وصلات الصرف الصحى بالقرى الثلاث .



وقال رئيس مياه سوهاج، إن جولته التفقدية شملت متابعة أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمنطقتي "العزبة" و"العرب" بطول 2200 متر وقطر 10 بوصة بقيمة 4.4 مليون جنيه، والتي كانت تعاني من ضعف وصول المياه للأدوار العليا بعد التوسع في إنشاء العمارات والأبراج السكنية، إضافة إلى إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بنفس المنطقة بطول 2500 متر وقطر 12 بوصة، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ومد خطوط الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمنطقة «الحسيني» بطول 1500 متر بقيمة 2.5 مليون جنيه .



وأكد رئيس مياه سوهاج، خلال جولته، على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.



وتفقد المهندس محمد صلاح، عدداً من محطات مياه الشرب بمركز أخميم للاطمئنان على تطبيق الأنظمة القياسية في التشغيل والصيانة وضمان التشغيل المستمر على مدار 24 ساعة، فضلاً عن الإلتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية، وترشيد استهلاك الطاقة، وضمان جودة المياه المنتجة طبقاً للمواصفات القياسية، إلى جانب التأكد من جاهزية العاملين للتعامل مع أي تسربات محتملة لغاز الكلور وتشغيل كافة المعدات اللازمة للتعامل الفوري مع أي طوارئ.