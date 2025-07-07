توريد 181 ألف طن قمح لصوامع سوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن توريد 181 ألف و654 طن من الأقماح إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن.

واكد على انتظام عمليات التوريد دون أية معوقات، مشيرا إلى صرف جميع المستحقات الخاصة بالمزارعين والتي بلغت أكثر من 2.5 مليار جنيه.

محافظة سوهاج

واشار إلى أن الكميات الموردة قد تخطت نسبة المستهدف لهذا العام خلال شهر واحد من بداية التوريد، ومن المتوقع الوصول إلى نسبة زيادة 20% مع نهاية الموسم في 15 أغسطس القادم.

وهو ما يدعم رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة.

وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بتذليل أية عقبات أمام المزارعين، واستمرار المتابعة الميدانية لعمليات الاستلام والفحص الدوري للكميات الواردة، وإحكام الرقابة على تداول ونقل القمح لمنع تسريب أي كميات خارج نطاق المحافظة.

وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن نسب التوريد التي تم تسجيلها هذا العام تُعد الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة.

ولفت إلى طحن أكثر من 40 ألف طن من الأقماح حتى الآن لتهيئة مواقع التخزين بالمحافظة لاستيعاب الكميات الإضافية المتوقع استقبالها خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 192 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة.

وقد تم تجهيز 17 موقعاً تخزينياً لاستقبال القمح المحلي، تشمل صوامع وشون وهناجر، بطاقة استيعابية 169,748 طنًا، حيث تم رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، وقد تم تخصيص من 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة.

ولفت إلى أن لجان استلام وفرز الأقماح والتأكد من مطابقتها للمواصفات، تبدأ عملها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.

الجدير بالذكر أنه تم تحديد سعر الأردب هذا العام وفقاً لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه لدرجة نقاوة 22.5 .