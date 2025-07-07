محافظ سوهاج يوجه بتواجد مفتشي التموين مبكرًا لضمان صرف الخبز والسلع التموينية للمواطنين

وجّه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مديرية التموين بالمحافظة، بضرورة التواجد المكثف والمبكر لمفتشي التموين في مختلف المراكز والقُرى، لضمان انتظام صرف الخبز البلدي المدعم والسلع التموينية للمواطنين بسهولة ويُسر.

محافظة سوهاج

وتأتي هذه التوجيهات تزامنًا مع ما شهدته بعض المناطق من ضعف في شبكات الاتصال الخاصة بماكينات صرف الخبز والسلع التموينية، نتيجة التداعيات الفنية التي طرأت على سنترال رمسيس.

وأكد المحافظ علي أهمية المتابعة المستمرة علي مدار الساعه والتواصل مع المواطنين وأصحاب المخابز للتأكد من صرف جميع المقررات التموينية والخبز.

وذلك وفقا للمعدلات المقرره والتعامل الفوري مع أي مشكلات وإخطار غرف الأزمات بالمحافظة ومديريه التموين علي الارقام التالية:

٠٩٣٤٦٠١٧٣٣

٠٩٣٤٦٠٨٠٧٣