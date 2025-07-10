بسبب خلافات أسرية.. طالبة تنهي حياتها في سوهاج

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث أقدمت طالبة في السادسة عشرة من عمرها على إنهاء حياتها داخل غرفتها بمنزل أسرتها، نتيجة مرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوصول فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا إلى أحد المستشفيات الخاصة جثة هامدة، بدائرة المركز، بدعوى الانتحار.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة تخص المدعوة "أمسرة ف. ع. ع"، 16 عامًا، طالبة، وتقيم بدائرة المركز، وبمناظرة الجثمان تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، مع وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، دون أية إصابات ظاهرية أخرى.

كما تبين من المعاينة وجود حبل يتدلى من جنش حديدي مثبت بسقف غرفة بالطابق الثاني من المنزل، وسلامة جميع أبواب ونوافذ المنزل.

وبسؤال والدتها، المدعوة "فاطمة ح. م. م"، 40 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، أفادت بقيام نجلتها بشنق نفسها مستخدمة حبلًا معلقًا بجنش حديدي في سقف غرفتها، نتيجة سوء حالتها النفسية بسبب خلافات أسرية.

واضافت أنها انزلتها بمساعدة الأهالي ونقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.

وأكدت والدة الطالبة عدم اتهامها لأي شخص بالتسبب في الواقعة، ونفت وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.