انتبهوا.. التفاف حبل أرجوحة حول رقبة طفل بجهينة في سوهاج

شهد مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، حيث أصيب طفل يبلغ من العمر 11 عامًا باختناق وسحجات بالرقبة، أثناء لهوه على أرجوحة أعلى سطح منزله.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوصول الطفل "عيسى. أ"، 11 عامًا، تلميذ، ويقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى طهطا العام، مصابًا بكدمة وسحجات بالرقبة، بدعوى تعرضه للاختناق بحبل أرجوحة.

وبسؤال والده البالغ من العمر 66 عامًا، عامل، ووالدته "عزة. أ"، 50 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، أفادا بأنه أثناء لهو نجلهما أعلى سطح الطابق الثاني بمنزلهما على أرجوحة، التف الحبل الخاص بها حول رقبته، ما أدى إلى إصابته.

وأكد والدا الطفل أنهما قاما بنقله إلى المستشفى فورًا لمحاولة إسعافه، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفيا وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.