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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع طفل في حادث أليم بالمنشاة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعدما صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة سير سيارة مقطورة نقل بدون حمولة، قيادة المدعو أحمد ف.ع.ا (26 عامًا – سائق، ويقيم بمركز سوهاج).

اختلت عجلة القيادة بيده أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بالطفل إبراهيم ر.ج.ن.ا (8 سنوات – تلميذ، ويقيم دائرة المركز)، أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هو "كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ".

وبسؤال عم الطفل، المدعو محمد ج.ن.ا (36 عامًا – موظف، ويقيم بذات الناحية)، أيد مضمون ما جاء بالتحريات، واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجل شقيقه، نافيًا وجود شبهة جنائية.

ومن جانبه، أقر قائد السيارة بمضمون الواقعة، وأضاف بأنه فوجئ بالطفل أمامه ولم يتمكن من تفاديه، فصدمه عن طريق الخطأ.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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