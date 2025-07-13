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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن في سوهاج يشكل غرفة عمليات لـ انتخابات الشيوخ

الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج
الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج
محمد الشعراوي

كشف الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج عن خطة الحزب للمشاركة بفعالية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ، مؤكدا على وجود قاعدة كبيرة للحزب بمختلف مدن وقرى محافظة سوهاج حيث يوجد اكثر من  ١٠٠ وحدة حزبية منتشرة بربوع محافظة سوهاج بخلاف الأمانات الحزبية بمراكز ومدن سوهاج.

و أوضح مختار همام في بيان له أن حزب حماة الوطن سيكون له تمثيل كبير في مجلس الشيوخ وهذا ما اتضح في ترشيحات الحزب بالقائمة الوطنية ، حيث يمثل الحزب نسبة تصل إلى ٢٠٪؜ بخلاف المنافسة على المقاعد الفردية وهذا نتيجة للتواجد والتواصل المباشر على الأرض مع المواطنين و تنوع الخدمات المقدمة من الحزب.

و أكد د. مختار همام أن أمانة حزب حماة الوطن  بسوهاج ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بكل قوة وإصرار، عازمة على تحقيق الفوز وصناعة الفارق، من خلال نواب يعبرون بصدق عن طموحات المواطن السوهاجى، ويقفون داعمين لسياسات الدولة الوطنية وخطتها في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن تم وضع خطة جيدة للدعاية الانتخابية و عقد المؤتمرات الجماهيرية و عرض برامج المرشحين ومشاركة المواطنين فيها .

ونوه إلى انه تم تشكيل غرفة عمليات بأمانة الحزب بسوهاج لمتابعة العملية الانتخابية في مختلف قرى ومدن سوهاج و كذلك العمل بشكل ممنهج على الحشد الجماهيري للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع .

انتخابات مجلس الشيوخ سوهاج الأمانات الحزبية حزب حماة الوطن القائمة الوطنية المقاعد الفردية

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