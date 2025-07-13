النائب عصام هلال: انتخابات الشيوخ استحقاق دستوري يجسد نضج التجربة الديمقراطية في مصر

أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل استحقاقًا دستوريًا بالغ الأهمية، يعكس نضج التجربة الديمقراطية في مصر، ويجسد إصرار الدولة على استكمال مؤسساتها التشريعية وفقًا لما نص عليه الدستور.

وأوضح " هلال " في بيان له اليوم، أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا تكامليًا في الحياة النيابية المصرية، حيث يُسهم في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليه، وإبداء الرأي فيما يخص الاتفاقيات الدولية والخطط العامة للدولة، مشددًا على أن وجوده يمثل ضمانة لتوازن العملية التشريعية وتجويد مخرجاتها.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، أن دعوة المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق لا تنبع فقط من منطلق دستوري، وإنما من منطلق وطني، إذ تمثل المشاركة تعبيرًا عن الانتماء والإرادة الحرة، وعن حرص كل مواطن على أن يكون شريكًا حقيقيًا في مسار بناء الدولة الحديثة.

وأشار هلال إلى أن مجلس الشيوخ المقبل سيضم في تشكيله الجديد نخبة من الكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية والأكاديمية وهذا ما ظهر فى اختيار مرشحى القائمة الوطنية والمرشحين على المقاعد الفردية، مما يتيح له أداء دوره بفعالية، ويُعزز من جودة المخرجات التشريعية ويخدم قضايا الوطن من منظور مؤسسي رصين.

واختتم النائب عصام هلال بالتأكيد على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تُعد رسالة دعم واضحة لمؤسسات الدولة، وتجسيدًا للإرادة الشعبية في استمرار مسيرة الاستقرار والبناء، داعيًا المواطنين إلى النزول إلى لجان الاقتراع باعتبارهم شركاء أصيلين في صياغة مستقبل البلاد.