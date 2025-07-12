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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

40 طعنا على المتقدمين بالترشح في انتخابات مجلس الشيوخ

40 طعن على المتقدمين بالترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
40 طعن على المتقدمين بالترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
إسلام دياب

تلقت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، 40 طعنا على انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

والمحكمة مستمرة في العمل على مدار الثلاث أيام التي بدأت أمس الجمعة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان هذا الرقم الذي تلقته محكمة القضاء الإداري ، حتي الخامسة مساء ومن المنتظر تغييره وفقًا لعدد المتقدمين ، فمازال الباب مفتوح لتلقي الطعون.

وأكدت الهيئة الوطنية، أن فترة تلقي الطعون تمتد لثلاثة أيام متتالية، بدءًا من الجمعة وحتى الأحد الموافق 13 يوليو، وتُنظر الطعون أمام محاكم القضاء الإداري المختصة بالمحافظات، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة.

وتُعد مرحلة الطعون أحد المحاور الأساسية في مسار العملية الانتخابية، والتي تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، تمهيدًا للانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ، والتي تتابعها الهيئة الوطنية عن كثب لضمان سيرها وفقًا للضوابط القانونية والمعايير الدستورية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو المقبل، مشيرة إلى إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بخصوص استبعاد أو قبول المترشحين.

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