استجابة للمواطنين.. تطهير وتسليك بيارات الترعة المغطاة بقرية أبو جريدة في دمياط

استجابة لشكوى المواطنين الخاصه بشأن تطهير البيارات بقريه أبوجريدة التابعة لمركز فارسكور، بمحافظة دمياط.



تم التوجيه بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، و البدء فى أعمال ملس وتطهير وتسليك جميع بيارات الترعة المغطاة بقرية أبو جريدة بمركز فارسكور، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور برئاسة محمد محجوب و الوحدة المحلية بالقرية والإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية وهندسة صرف شمال فارسكور وبمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ويتم تنفيذ الأعمال وذلك لوضع حلول لمشكلة ارتداد المياه على الأراضي الزراعية بعزبة غيطان العرب وشوارع القرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وبمتابعة من المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط