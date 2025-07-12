الكشف على 1216حالة بالمجان خلال قافلة طبية مجانية بالعباسية دمياط،



تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال القوافل التى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان

حيث تلقى " المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص، تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها اليومين الماضيين ، ضمن خطة شهر يوليو الجارى ، بقرية العباسية بمركز كفر سعد

و أشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات تخصصية متنقلة " الباطنة ، الأطفال، العظام ، الجراحة العامة ، المسالك البولية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الفم والأسنان والجلدية "

وتردد عليها ١٢١٦ شخصا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٤٩ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص ٢٠ حالة بالأشعة و ٢٢ حالة أخرى بالسونار و إجراء٣٤٧ تحليل بمعمل الدم و ٢٢ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ٧٤ مواطن..