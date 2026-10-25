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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على أعمال لجنة الإصحاح البيئي ومنظومة النظافة وجهود التشجير بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مساء اليوم ، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة الإصحاح البيئي واللجنة الفرعية المنبثقة عنها للتدخل السريع، والوقوف على مستجدات منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، وجهود الحفاظ على البيئة والتشجير بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالديوان العام و الوحدات المحلية.

منظومه النظافه 

واستهل الاجتماع باستعراض جهود منظومة النظافة ورفع تراكمات المخلفات، ومتابعة أعمال الجمع والنقل والتخلص الآمن منها، إلى جانب تحسين مستوى النظافة العامة، والتعامل مع الشكاوى البيئية، ومنع إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، فضلًا عن متابعة جهود مكافحة مرض السعار والتعامل مع الكلاب الضالة.

جهود التشجير 

كما تطرق الاجتماع لجهود التشجير ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، والتوسع في زراعة الأشجار بالمواقع المستهدفة، بما يسهم في تحسين جودة البيئة والمظهر الحضاري بمختلف أنحاء المحافظة.

في سياق متصل، تناول الاجتماع جهود تطهير الترع والمصارف والحفاظ على المجاري المائية، إلى جانب متابعة المبادرات الإيجابية التي تُنفذ تحت رعاية محافظ دمياط، وفي مقدمتها مبادرة "يلا نجملها" لتنظيف وتجميل الكورنيش، فضلاً عن أعمال غسل وتنظيف الشوارع والأرصفة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة بمختلف المناطق.

وأكد المحافظ أهمية استمرار أعمال لجنة الإصحاح البيئي واللجنة الفرعية المنبثقة عنها للتدخل السريع، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف المتابعة الميدانية وسرعة التعامل مع المشكلات البيئية، بما يدعم الحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى منظومه النظافه

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