فعالية ترفيهية لذوى الهمم بشاطئ النخيل برأس البر

نظمت الهيئه الاقليميه لتنشيط السياحة بدمياط فاعلية ترفيهية لذوي الهمم في شاطئ النخيل بمدينة رأس البر،و ذلك بالتعاون المشترك مع ادارة التربية الخاصة والتعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم ووحدة حقوق الإنسان بالديوان العام والوحدة المحلية لمدينة رأس البر وبالمشاركه المجتمعيه من مستأجرى شاطئ النخيل ومحمد صلاح دعدور ومحمد ابو يوسف عضوا الهيئه الاقليميه لتنشيط السياحة.

وتضمنت الفاعلية أنشطة ترفيهية وفنيه ورياضية متنوعة لأبناء مدارس الامل والنور والتربية الفكرية ،وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من الأطفال وذويهم، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بالاهتمام بأبنائهم وتنظيم تلك الفعاليات بشكل دوري للعام الرابع على التوالى.

تهدف هذه المبادرة إلى إبراز دور محافظة دمياط في دعم ذوي الهمم وتقديم الرعاية النفسية اللازمة لهم كما تعكس هذه المبادرة حرص المحافظة على دمج ذوي الهمم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المختلفة.