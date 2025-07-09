إطلاق تطبيق إلكتروني للخدمات الحكومية الجماهيرية بدمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، اجتماعًا اليوم ، مع الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والسادة مديرى مديريات الصحة و التموين والشباب والرياضة و التأمين كمرحلة ثانية ولأهميتهم كمقدمي خدمات للمواطنين وممثلى إحدى الشركات المتخصصة بمجال التحول الرقمى.

وشهد الاجتماع ، استعراض محاور المشروع الذى تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنه بين المحافظة والشركة ، وذلك لميكنة الخدمات الحكومية، وكذا عرض رؤية التطبيق التى بدأت بمديرية التربية والتعليم وحققت نجاحا بعد تطبيقها وناقشت " نائب المحافظ " إمكانية التنفيذ لتشمل خدمات المديريات الخدمية، حيث بحثت محاور تلك الاستراتيجية، حيث أكدت على أهمية الاجتماع كلقاء تنسيقى بين الجهات المعنية بالتنفيذ وتحديد المهام ، لبدء إطلاق تطبيقات خدمات تساهم فى التيسير على المواطنين و تسهيل إجراءات حصولهم الخدمة ، بدون التوجه إلى الجهة والوقوف لساعات لتلقى الخدمة، موجهة أيضًا على اهمية تفعيل تطبيق مخصص للشكاوى ، وذلك لخلق قنوات مباشرة مع المواطنين و ضمان سرعة بحث شكواهم.

وأكدت " المهندسة شيماء الصديق "، أن تلك الأعمال تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم محاور التحول الرقمى طبقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه ، أشار الدكتور عمرو حنفى، إلى أن المحافظة تعمل على دعم محاور تلك المنهجية، وذلك فى إطار رؤيتها نحو تطبيق التحول الرقمى ، وذلك لتطوير منظومة العمل و كذا التيسير على المواطنين فى تلقى الخدمات من خلال إطلاق تطبيقات للمديريات والجهات الخدمية.