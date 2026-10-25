أمطار غزيرة تضرب أودية حلايب وشلاتين.. ومتابعة مستمرة لتطورات الطقس بالبحر الأحمر

شهدت مناطق متفرقة بحلايب وشلاتين، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، سقوط أمطار غزيرة على عدد من الأودية، من بينها وادي حوضين بمدينة الشلاتين، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لتطورات الحالة الجوية وفرص هطول المزيد من الأمطار على مناطق جنوب البحر الأحمر.

وادي حوضين من أبرز المناطق المتأثرة بالأمطار

وتشهد الأودية الواقعة بنطاق حلايب وشلاتين سقوط أمطار خلال فترات من العام، ويُعد وادي حوضين من المناطق التي تستفيد من مياه الأمطار في دعم الأنشطة الزراعية، نظرًا لطبيعة أراضيه.

وتتابع محافظة البحر الأحمر تطورات الأحوال الجوية، في ضوء تقارير معهد بحوث الموارد المائية التي رصدت فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق حلايب وشلاتين، خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري.

تحذيرات من الاقتراب من مجاري السيول

وفي إطار الاستعداد للتقلبات الجوية، ناشدت المحافظة المواطنين توخي الحذر، خاصة في المناطق الجبلية والأودية، والابتعاد عن مجاري السيول، مع ضرورة متابعة البيانات الرسمية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ويواصل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة متابعة تطورات الحالة الجوية والتقارير الواردة بشأن فرص سقوط الأمطار، لرصد أي مستجدات والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.