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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-10-2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-10-2026 والقنوات الناقلة

طرابزون
طرابزون
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهات المنتظرة في الدوري التركي والدوري الإسباني والدوري الفرنسي، إلى جانب منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتتصدر مباريات اليوم مواجهة طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمام ريزة سبور، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي، في لقاء يسعى خلاله طرابزون لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول ترتيب المسابقة.

كما تتجه الأنظار إلى المواجهات المرتقبة في دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تشهد مشاركة عدد من الأندية العربية الكبرى، أبرزها الاتحاد والأهلي السعودي والعين الإماراتي والسد القطري، في إطار المنافسة على حصد النقاط والتقدم في البطولة القارية.

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

تقام اليوم ثلاث مواجهات ضمن منافسات الدوري التركي، وتأتي مواعيدها على النحو التالي:

* بشكتاش أمام إسطنبول باشاك شهير، في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 4.
* ريزة سبور أمام طرابزون سبور، في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.
* جالاتا سراي أمام فنربخشة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 4.

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم

تتواصل منافسات الدوري الإسباني بإقامة مباراة واحدة، تجمع بين إشبيلية وأوساسونا، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية.

* إشبيلية أمام أوساسونا، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 5.

موعد مباراة الدوري الفرنسي

تشهد منافسات الدوري الفرنسي مواجهة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان وليون، في لقاء ينتظر أن يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

* باريس سان جيرمان أمام ليون، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

تقام اليوم خمس مباريات ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بمشاركة مجموعة من أبرز الأندية في القارة، وجاءت المواعيد كالتالي:

* نيفتشي أمام الاتحاد، في تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 2.
* الأهلي أمام الغرافة، في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.
* العين أمام تراكتور، في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 2.
* القادسية أمام السد، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.
* القوة الجوية أمام باختاكور، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وتعد مواجهة طرابزون سبور وريزة سبور من أبرز مباريات اليوم بالنسبة للجماهير المصرية، في ظل متابعة أداء محمد صلاح، بينما تحظى لقاءات دوري أبطال آسيا باهتمام واسع، مع سعي الأندية المشاركة إلى تحقيق الانتصارات ومواصلة المنافسة على اللقب القاري

الدوري التركي الدوري الاسباني الدوري الفرنسي اخبار الرياضة

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