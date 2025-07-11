أمين تنظيم مصر بلدي: الحزب يخوض انتخابات مجلس الشيوخ لتعزيز التنافسية

قال الدكتور سعيد شحاته نائب رئيس حزب مصر بلدي وأمين عام التنظيم إن الحزب يخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بنظام الفردي بعدد من المرشحين في محافظات الإسماعيلية ودمياط يمثلون نخبة من الكوادر الحزبية المتخصصة في مجالات حيوية، من بينها التربية والتعليم والاقتصاد بالإضافة الي الانخراط في الشارع والإدارك التام لما يعانيه المواطنين.

وأكد شحاته أن مرشحي الحزب تم اختيارهم بعناية، لما يتمتعون به من كفاءة مهنية وخبرة عملية وانحياز واضح لقضايا المواطنين، في إطار رؤية الحزب لتقديم كوادر سياسية جادة قادرة علي التعبير عن تطلعات المصريين .

وأشار إلى أن الحزب يجري أيضًا تنسيقات موسعة مع عدد من المستقلين والأحزاب الأخرى في بعض الدوائر لضمان توزيع متوازن وتحقيق أعلى فاعلية في التمثيل الانتخابي.

وشدد على أن حزب مصر بلدي ملتزم بخوض منافسة جادة قائمة على الكفاءة والانحياز الحقيقي للناس بالتعاون الكامل مع شركائه في تحالف الأحزاب المصرية.