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موعد إعلان أسماء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موعد إعلان أسماء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية

انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
أميرة خلف

أغلق أمس الخميس، الباب أمام تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعد تقدم عدد من المرشحين على المقاعد الفردية، والقائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبًا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة، استكمال الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، لحين إعلان النتيجة.


ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ


ويرغب العديد من المواطنين معرفة ضوابط وآليات التعيين في مجلس الشيوخ طبقا لنص القانون، والذي نستعرضه في سياق التقرير الآتي .



حدد قانون مجلس الشيوخ في المادة 28 منه ،  ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، و الموعد المحدد لإعلان الأسماء.


شروط يجب توافرها في المعينين بمجلس الشيوخ


وطبقا لنص القانون، يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
 

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5. أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.



يتساوى العضو المعين والعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.


 

و  إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.


وتجدر الاشارة إلى أنه يتبقى في الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ عقب اعلان القائمة المبدئية عدد من التوقيتات الهامة حيث تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين وكذا الطعون على المرشحين المقبولين من يوم 14 وحتي 16 يوليو، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو الجاري.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات آخر موعد للتنازل المرشحين لبعضهم البعص يوم 20 يوليو الجاري، ثم تبدأ فترة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا  قبل يومين من تاريخ الاقتراع.


وتجرى عمليات التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس، ويجرى الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.

وفى حالة الإعادة يجرى التصويت في الخارج يومي 25 و 26 أغسطس وفى الداخل يومي 27 و 28 أغسطس وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الجدول الزمني انتخابات

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