انزل وشارك.. نائب: انتخابات برلمانية نزيهة بإشراف قضائي ورسالة للعالم من قلب مصر

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الهيئة القومية للانتخابات تعلن عن بدء إجراءات الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك إشرافًا قضائيًا كاملًا على العملية الانتخابية، بمشاركة مجلس الدولة، والرقابة الإدارية، لضمان الشفافية والنزاهة.

وأوضح "عبد القوي" أن الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ، ومجلس النواب، ستُجرى في مواعيدها المحددة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن المشاركة في هذه الانتخابات واجب وطني، ورسالة للعالم تؤكد أن مصر بلد الأمن، والأمان، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حملة واسعة تحت شعار “انزل شارك”

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن هناك حملة واسعة تحت شعار “انزل شارك”، تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة، مشيرًا إلى أن الاستحقاق الدستوري المقبل سيتم وفق نظام انتخابي يجمع بين الفردي، والقائمة، والمختلط، بمشاركة 200 عضو، في خطوة تعكس التنوّع، والتمثيل الحقيقي لمختلف فئات المجتمع المصري داخل البرلمان.